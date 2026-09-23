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Amasya Valiliği bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak için Sarı Kod uyarısı yaptı

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Amasya Valiliği, bu akşam saatlerinden itibaren kent genelinde Sarı Kod uyarısıyla kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Amasya Valiliği kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda bulundu.

Bugün akşam saatlerinde başlaması tahmin edilen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın Amasya genelinde etkili olması bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam saatlerinden itibaren, İlimiz genelinde Sarı Kod uyarısı ile kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."

Kaynak: AA
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