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Amasya Üniversitesi TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Belgesi Geçiş ve Yenileme Sürecini Tamamladı

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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından Amasya Üniversitesinde TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim belge geçiş ve belge yenilenmesi amacıyla yapılan dış tetkik süreci tamamlandı. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, sürecin başarısıyla tamamlanmasında tüm üniversite personelinin emeği olduğunu ifade etti.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından Amasya Üniversitesinde TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim belge geçiş ve belge yenilenmesi amacıyla yapılan dış tetkik süreci tamamladı.

Dış tetkik süreci, Rektörlük senato salonunda açılış toplantısıyla başladı, ardından üniversitenin farklı birimlerinde denetim gerçekleştirildi.

İncelemelerin ardından Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, TSE yetkilileri baş tetkikçi Erol Kaygı ve tetkikçi Emrah Koyuncu, kalite koordinatörlüğü görevlileri ile ziyaret edilen birim yöneticilerinin katıldığı kapanış toplantısında, belge geçiş ve belge yenilenmesi kararı açıklandı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, üniversite olarak verdikleri eğitim öğretim hizmetinin kalitesini sürekli artırmaya çalıştıklarını belirterek, sürecin başarısıyla tamamlanmasında tüm üniversite personelinin emeği olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Türk Standartları Enstitüsü Ahmet Hakkı Turabi Eğitim Güncel Rektör

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