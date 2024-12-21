Amasya Üniversitesi'nde 'Kışa Merhaba' Konseri Düzenlendi

Amasya Üniversitesinde, "Kışa merhaba" konseri düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi ile Kültür, Sanat ve Edebiyat Kulübünün iş birliğiyle İpekköy Yerleşkesi'nde gerçekleşen etkinlik, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenciyi bir araya getirdi.

Konserde Oğuzhan Bacanak, Fuat Darende, Mehmet Erken, Muhammed Akın Şimşek, Kardelen Karka ve Abdullah Emin Durman sahne aldı.

Konsere sahne alanlara Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Tahir Coşgun, teşekkür belgesi verdi.