Amasya Üniversitesi ile Suluova Ziraat Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler

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Amasya Üniversitesi ile Suluova Ziraat Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
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Amasya Üniversitesi ile Suluova Ziraat Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Suluova Ziraat Odası ile Amasya Üniversitesi arasında, araştırma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bir protokol imzalandı.

SULUOVA, AMASYA (AA) - Suluova Ziraat Odası ile Amasya Üniversitesi arasında, araştırma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bir protokol imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürü Doç. Dr. Betül Canımkurbey ve ilgililer katıldı.

İş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyen Rektör Elmacı, "Amasya ilinde sürdürülen tarımsal faaliyetlere uygun olarak tarımsal toprak, su ve bitki analizleri, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik analiz desteği, yöre kalkınmasında, üreticilerin ürünlerini iç ve dış pazarlarda sunmasında gerekli olan analizleri yapmaktadır. Bu bağlamda Suluova Ziraat Odası ile imzaladığımız iş birliği protokolünün Amasya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İş birliği protokolünün taraflara mali bir yükümlülük getirmediğini belirten Öksüz, "Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile odamız arasında toprak verimliliği üzerinde yapılan iş birliği protokolünde bizlere destek veren Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

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