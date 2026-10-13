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Amasya Suluova'da sığırcıklar sabah gökyüzünde dans etti, bazı vatandaşlar kaydetti

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Amasya'nın Suluova ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünde dans eden sığırcıklar güzel görüntüler oluşturdu. Sığırcıkların dansına kısa süre başka kuşlar da katıldı, bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, sabah saatlerinde gökyüzünde dans eden sığırcıklar güzel görüntüler oluşturdu.

Suluova semalarında ortaya çıkan sığırcıklar, dakikalarca gökyüzünde dans etti.

Toplu şekilde farklı yönlere uçan sığırcıklar, vatandaşların ilgisini çekti. Sığırcıkların dansına kısa bir süre başka kuşlar da dahil oldu.

Bazı vatandaşlar sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kaynak: AA
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