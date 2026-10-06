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Amasya Suluova'da el freni çekilmediği için otomobil geri kayarak iş yerine çarptı

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Amasya’nın Suluova ilçesinde park halindeki otomobil, el freni çekilmediği için geriye kayarak bir iş yerinin vitrini ve ekmek dolabına çarptı. Kazada araç ve iş yerinde hasar oluştu; can kaybı yaşanmadı, taraflar anlaştı ve olay anı kameraya yansıdı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde park halindeki otomobilin hareket ederek iş yerine çarpma anı kameraya yansıdı.

Ladik Yolu Caddesi'nde, bir fırına ait otomobili park eden sürücü, el frenini çekmeden araçtan ayrıldı.

Bir süre sonra geriye doğru hareket eden otomobil, yolun karşısına geçerek bir iş yerinin vitrinine ve önündeki ekmek dolabına çarptı.

Kazada, araçta ve iş yerinde hasar oluştu.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazaya tanıklık eden esnaf Şuayip Gücek (44), gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arabanın geri geri kaçtığını gördüm. Sürücü el frenini çekmeyi unutmuş. Araç geri gelirken komşunun dükkanına, ekmek dolabına vurdu. Allah'tan o sırada geçen bir minibüs kıl payı kurtuldu. Can kaybı olmadığı için şükrediyoruz. Taraflar kendi aralarında anlaştı." dedi.

İş yeri çalışanı Çetin Gül (58) ise sürücünün ekmek indirmek için aracını karşıya park ettiğini dile getirerek, "El frenini çekmediği için araba geri gelip buraya vurmuş." diye konuştu.

Kaynak: AA
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