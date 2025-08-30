Amasya Suluova'da 30 Ağustos Zaferi Kutlandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Rıfat Uzun, Atatürk Anatı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Vahap Yılmaz günün anlam ve önemini belirleyen bir konuşma yaptı.

Programda öğrenciler zafer bayramı konulu şiirler okudu.

Program, Kaymakam Gürçam'ın makamında tebrikatları kabulünün ardından sona erdi.