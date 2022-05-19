AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ - Haberler

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AMASYA'DA MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AMASYA'nın yüksek kesimleri mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

AMASYA'nın yüksek kesimleri mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün bin 500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı tipi şeklinde yağarken, yağış sonrası yaylada yeşil alanlar beyaza büründü. Yüksek kesimli alanlarda etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Boraboy, Taşova, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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