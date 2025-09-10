Amasya Merzifon Havalimanı'nda Ağustos Ayında 11 Bin 944 Yolcu Uçtu

Amasya Merzifon Havalimanı'nı, ağustos ayında 11 bin 944 yolcu kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın ağustos ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, ağustos ayında toplam 11 bin 944 yolcuya hizmet verilen Amasya Merzifon Havalimanı'nda iniş, kalkış yapan uçak trafiği 108, taşınan yük ise 103 tona ulaştı.

Bu yılın 8 aylık döneminde yolcu trafiği 101 bin 652, uçak trafiği 836, yük trafiği ise 927 ton olarak gerçekleşti.