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Amasya Merzifon'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Amasya Merzifon'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Durdurulan araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 207 gram metamfetamin, 2 gram skunk ve 40 bin 55 TL nakit para ele geçirildi.

Amasya'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merzifon İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta ve araçta bulunan N.H. (50) ile S.H.'nin (41) üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 207 gram metamfetamin, 2 gram skunk ve 40 bin 55 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonda N.H. ve S.H., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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