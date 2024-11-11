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Amasya Merzifon'da Trafik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Amasya Merzifon'da Trafik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Merzifon'da Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında yapılan trafik komisyonu toplantısında, taşımalı eğitim tedbirleri, yaya geçitleri ve kış ayları için alınacak önlemler görüşüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında Kaymakamlık Salonu'nda yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, taşımalı eğitim kapsamında alınan tedbirler, yaya geçitlerinin önemi, araç park sorunları, kış aylarında alınan tedbirler görüşüldü.

Karaaslan, huzur ve güven ortamının bozulmaması adına hayata geçirilen trafik uygulamalarının devam etmesi amacıyla tüm kurumların iş birliği içinde hareket edeceğini belirterek, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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