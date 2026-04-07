Amasya İl Özel İdaresi asfalt çalışmalarına başladı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı 9 köyü kapsayan asfalt altyapı çalışmaları başladı.

Amasya İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bademli, Beden, Alören, Çal, Pusacık, Kağnıcı, Dumanlı, Çavuş ve Eslemez köylerinde toplam 22 kilometrelik sıcak asfalt yol yapılacak.

Gümüşhacıköy Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte saha çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Baloğlu, köylerde altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, "Vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor. Sezon boyunca ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt çalışmalarımız devam edecek." dedi.