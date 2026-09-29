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Amasya Gümüşhacıköy'de doğum yapan inek, yavrusu için aracı 3 kilometre takip etti

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde merada doğum yapan inek, buzağısı köye götürülürken sahibinin aracını yaklaşık 3 kilometre takip etti. Köye ulaşan inek, yavrusunun bulunduğu ahıra girdi. Sahibi, yaşananların annenin yavrusuna bağlılığını gösterdiğini söyledi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde merada otlarken doğum yapan inek, yavrusunu köye götüren sahibinin aracının peşinden yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

Sarayözü köyünde yaşayan Hanifi Karatepe ve eşi Burcu Ekim Karatepe, merada otlayan ineklerinden birinin doğum yaptığını fark etti.

Buzağıyı güvenli şekilde köye götürmek isteyen Karatepe, yavruyu araçlarına alarak ahıra doğru yola çıktı.

Anne inek de aracın peşinden yürümeye başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik yol boyunca aracı takip eden inek, köye ulaştıktan sonra yavrusunun bulunduğu ahıra girdi.

Karatepe, ineğin yavrusunu bırakmamasının kendisini şaşırttığını belirterek, yaşananların annenin yavrusuna bağlılığını gösterdiğini söyledi.

İneğin yavrusunun bulunduğu aracı takip etmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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