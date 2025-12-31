Haberler

Tünelde motosiklet kazası kamerada

Amasya'da Ferhat Tüneli'nde motosikletin otomobili sollarken kaygan zemin nedeniyle devrilmesi sonucu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü, kaskının da yardımıyla yaralanmadan kazayı atlattı.

AMASYA'da tünelde, motosikletin otomobili sollarken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilip sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Tünelde önündeki otomobili sollamak isteyen sürücünün motosikleti, ıslak zeminde kontrolden çıkıp devrilerek sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, kask takan motosiklet sürücüsünün yara almadığı öğrenildi. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

