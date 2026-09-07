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Amasya'da yunus polisinden yaşlı vatandaşa yardım

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Amasya'da yunus polisinin yaşlı bir vatandaşı, koluna girerek karşıdan karşıya geçirdiği ve ardından elini öptüğü anlar kameraya yansıdı.

Amasya'da yunus polisinin yaşlı bir vatandaşı, koluna girerek karşıdan karşıya geçirdiği ve ardından elini öptüğü anlar kameraya yansıdı.

Yavuz Selim Meydanı'nda bir yunus polisi, yaşlı bir vatandaşın koluna girerek karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldu.

Polisin, karşıya geçirdiği vatandaşın elini öptüğü anlar da çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA
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