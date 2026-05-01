Amasya'da Yeniden Refah Partisi'nden tarım işçisi kadınlara ziyaret

Yeniden Refah Partisi Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Veli Çinkaya ve yönetim kurulu üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, kadın tarım işçilerini ziyaret etti.

İlçeye bağlı köylerde gerçekleştirilen ziyarette, soğan ve çeşitli ürünlerin bakımını yapan kadın işçilerle bir araya gelen Çinkaya, emekçilerin gününü kutlayarak karanfil takdim etti.

Çinkaya, tarım sektöründe kadın emeğinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Alın teriyle üretime katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Özellikle tarlalarda fedakarca çalışan kadınlarımız, üretimin görünmeyen kahramanlarıdır." ifadelerini kullandı.