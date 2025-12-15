Haberler

Amasya'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Güncelleme:
Amasya'da polis ekipleri, yol kenarında yaralı halde buldukları kızıl şahini tedavi altına almak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Amasya'da polis ekipleri tarafından yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Kaleköy mevkisinde yol kenarında uçamayan şahini fark eden polis ekipleri, kuşu alarak Amasya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirdi.

Daha sonra polis ekipleri yaralı şahini, tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.???????

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
