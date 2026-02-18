Haberler

Amasya'da ahşap evde çıkan yangında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında 92 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, bir kişi ise dumandan etkilendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 1 kişi de tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kayadüzü köyünde ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, yatağa bağımlı Dudu Öztürk'ün (92) hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenen Arda Öztürk ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

