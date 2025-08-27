Amasya'da Vatandaş Tilki Besliyor
Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde yaşayan Ömer Sarı, bahçesine gelen tilkileri elleriyle besliyor. Tilkilerin yiyecek verince kaçmadığını ve kendisine alıştığını söyleyen Sarı, sevimli dostlarını cep telefonuyla kayda aldı.
Amasya'da yaşayan bir vatandaş evinin bahçesine gelen tilkileri elleriyle besliyor.
Büyük Kızılca köyünde yaşayan Ömer Sarı, bahçesine gelen iki tilkiye yiyecek verince, tilkiler sık sık bahçesine gelmeye başladı.
Tilkileri beslemeyi sürdüren Sarı, sevimli misafirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Sarı, tilkilerin kendisine alıştığını, yiyecek verince kaçmadıklarını belirtti.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel