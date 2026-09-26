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Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında sosyal yardım toplantısı yapıldı

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Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında sosyal yardım toplantısı yapıldı
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Amasya Valiliği'nde Vali Önder Bakan başkanlığında düzenlenen Sosyal Yardım Değerlendirme Toplantısı'nda devlet yardımlarının durumu ve yeni stratejiler ele alındı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması kararlaştırıldı.

Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında, Sosyal Yardım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği'nde yapılan toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar ve SYDV müdürleri katıldı.

Toplantıda, kentteki devlet yardımlarının mevcut durumu ele alınırken, gelecek dönemde atılacak adımlar ve yeni stratejiler ele alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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