Amasya'da Tren İstasyonunda Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi

Amasya'da kent merkezinde yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Amasya Tren İstasyonu'na gelen tilkiyi fark eden bir kişi, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Kayıtta, tren istasyonunda gezinen tilkinin yiyecek araması yer alıyor.

Tilki, tren istasyonu çevresinde biraz dolandıktan sonra gözden kayboldu.