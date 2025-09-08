Amasya'da Tren İstasyonunda Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi
Amasya'da bir kişi, tren istasyonunda gezinen bir tilkinin yiyecek arayışını cep telefonuyla kaydetti. Tilki, istasyon çevresinde dolaşarak kayıtlara geçti.
Amasya'da kent merkezinde yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Amasya Tren İstasyonu'na gelen tilkiyi fark eden bir kişi, o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Kayıtta, tren istasyonunda gezinen tilkinin yiyecek araması yer alıyor.
Tilki, tren istasyonu çevresinde biraz dolandıktan sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel