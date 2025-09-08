Haberler

Amasya'da Tren İstasyonunda Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir kişi, tren istasyonunda gezinen bir tilkinin yiyecek arayışını cep telefonuyla kaydetti. Tilki, istasyon çevresinde dolaşarak kayıtlara geçti.

Amasya'da kent merkezinde yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Amasya Tren İstasyonu'na gelen tilkiyi fark eden bir kişi, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Kayıtta, tren istasyonunda gezinen tilkinin yiyecek araması yer alıyor.

Tilki, tren istasyonu çevresinde biraz dolandıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Taraftarlar merakla bekliyordu! Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var

Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi

Maça damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.