Amasya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

R.D. yönetimindeki 60 AEL 310 plakalı otomobil, Çeltek Mahallesi'nde E.K. idaresindeki 55 ANL 176 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve araçlardaki A.G.K. ve D.K. yaralandı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.