Amasya'da KGYS kameralarına yansıyan trafik kazaları

Güncelleme:
Amasya'da, takip mesafesi kuralının ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri paylaşarak ihlallerin çoğunlukla hasarlı ve yaralamalı kazalar olduğunu duyurdu.

AMASYA'da özellikle takip mesafesi kuralını ihlal eden sürücülerin karıştığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen kazaların görüntülerini paylaştı. KGYS kameralarına kazaların, takip mesafesi, şerit izleme, kavşaklarda geçiş önceliği gibi kuralların ihlali ve aşırı hız sonucu meydana geldiği görüldü. Görüntüleri paylaşılan kazaların çoğunluğunun ise hasarlı ve yaralamalı olduğu belirtildi.

Haber: Şerife Serap KARA - Kamera: AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

