Taşova'da tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Ümit E. tarafından kullanılan yabancı plakalı tırın dorsesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi ve yangın kontrol altına alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Ümit E'nin (41) kullandığı ve Durucasu mevkisinde ilerleyen, yabancı plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücünün yangını fark etmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tırın dorsesinde çıkan yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
