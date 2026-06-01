Amasya'da tellere takılan yavru tilkiyi vatandaş kurtardı
Amasya'nın Suluova ilçesinde bahçesini kontrol eden Ünal Kurt, tellere takılan yavru tilkiyi telleri keserek kurtardı ve o anları cep telefonuyla kaydetti.
Suluova ilçesine bağlı Uzunoba köyünde bahçesini kontrole giden Ünal Kurt, tellere takılan yavru bir tilki gördü.
Tilkiyi kurtarmak için telleri kesen Ünal Kurt, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tellerden kurtulan tilki uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Cihan Okur