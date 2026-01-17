Amasya'da tarım ve orman çalışmaları değerlendirildi
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı çalışmalarını ve 2026 hedeflerini değerlendirdi. İl Müdürü Ahmet Arslan başkanlığındaki toplantıda, hizmet kalitesinin artırılması için kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, İl Müdürü Ahmet Arslan'ın başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar ele alınırken, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler, hedefler ve yol haritası istişare edildi.
Kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesinin yanı sıra hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.
Toplantıya il müdür yardımcıları, ilçe tarım ve orman müdürleri ile şube müdürleri katıldı.
