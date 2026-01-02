Haberler

Kar yağarken havuza girdi

Amasya'da Vural Göksu, kar yağarken ve hava sıcaklığı 0 dereceyken bahçesindeki havuza girdi. Yüzme anlarını cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Koza Mahallesi'nde yaşayan Vural Göksu, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen, evinin bahçesindeki havuza girdi. Kar altında yüzdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Göksu, görüntüleri de sanal medya hesabından, "Soğuktan yörüngem şaştı" notuyla paylaştı.

