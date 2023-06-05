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Amasya'da sel faciası: 3 kişi sürüklendi, 2 kişi kayıp

Amasya'da sel faciası: 3 kişi sürüklendi, 2 kişi kayıp

Güncel Haberler

Amasya'da sağanak dün sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel, faciayı da peşinden getirdi. Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Şahin'in durumu bildirmesi üzerine 05 AAD 046 plakalı araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köydeki göletin etrafında yapılan aramalarda bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen aramalara, bugün çok sayıda ekiple devam edilecek.

Amasya'da sağanak dün sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel, faciayı da peşinden getirdi. Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.

Şahin'in durumu bildirmesi üzerine 05 AAD 046 plakalı araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köydeki göletin etrafında yapılan aramalarda bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen aramalara, bugün çok sayıda ekiple devam edilecek. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Amasya Güncel Haberler

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