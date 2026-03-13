Haberler

Amasya'da Şehit Mezarlıkları İçin Bakım ve Temizlik Çalışması

Amasya'da, Ramazan Bayramı öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için seferberlik başlatıldı. İl Müdürlüğü ekipleri, şehitlikleri ziyaret ederek bu çalışmaları gerçekleştirdi. Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Yücel, aziz şehitlere duyulan saygı ve minneti ifade ederek, bu çalışmaların vatan ve millet için önemli olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesi Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için seferberlik başlatıldı.

Amasya'da da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri şehitliği ziyaret ederek bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Yücel, vatanın birliği, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Bu toprakları kendilerine vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldıkları bayrağa rengini veren kahramanlara minnet borçlarının küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini yaptıklarını anlatan Yücel, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla Bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz derin minnet ve şükran hissi bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

