Haberler

Amasya'da 20 Şehit Anısına Fidan Dikimi ve Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Amasya'da 20 Şehit Anısına Fidan Dikimi ve Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Doğa Severler Grubu, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker için 10 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi ve 20 fidan dikimi yaptı. Şehitlerden biri Gümüşhacıköylü Hamdi Armağan Kaplan'dı. Etkinlikte konuşan grup üyeleri, şehitlerin anısını yaşatmak ve ruhlarını şad etmek amacıyla yürüyüş ve fidan dikim etkinliği düzenlediklerini ifade ettiler.

Amasya'da Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu üyeleri, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker anısına 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi ve 20 fidanı toprakla buluşturdu.

İlçeye bağlı İmirler köyünde bir araya gelen grup üyeleri, düzenledikleri 10 kilometrelik anma yürüyüşünün ardından fidan dikim etkinliği yaptı.

Etkinlikte, düşen kargo uçağında şehit olan ve aralarında Gümüşhacıköylü Hamdi Armağan Kaplan'ın da bulunduğu 20 asker için 20 fidan dikildi. Fidanlara, şehit olan askerlerin isimleri verildi.

Grup adına konuşan Hüseyin Gökçe Murat, etkinliği aziz şehitlerin ruhlarına hediye etmek için düzenlediklerini belirtti.

Murat, "Aziz şehitlerimizin uğruna anma töreni düzenledik. Bugünkü törenimizde ağaçlar dikip onların ruhlarına hediye ettik. Aynı zamanda düşen uçakta ilçemizden de bir şehit verdik. Bu şehitlerimizin anısına birer fidan hediye edip onları toprakla buluşturduk. Bizler doğaseverler grubu olarak aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, yüce Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Cansu Altunay, şehitlerin anısını diktikleri fidanlarla yaşatacaklarını vurgulayarak, "Şehit olan 20 askerimizin anısına buraya fidanlar diktik. İlçemizde yaşayan, hepimizin komşusu, evladı olan şehit Hamdi Armağan Kaplan adına bir fidan diktik. Bu ağaçlar sayesinde şehitlerimizin ruhu da burada yetişir." dedi.

Nur Mazlum ise kahramanları unutturmamak için bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirerek, "Bugünkü gezimizi şehitlerimizin anısına yaptık. Doğa gibi hayat da filizlenir, biz de diktiğimiz fidanlarda şehitlerimizin ruhunu filizlendirmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Anma etkinliği, fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.