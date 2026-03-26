Amasya'da 'Aşk-ı Nebi' Sergisi Açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı etkinlikleri kapsamında, "Sanattan Değere Aşk-ı Nebi" sergisi düzenlendi.

Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen sergisinin açılışını yapan Amasya Valisi Önder Bakan, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan, Hz. Muhammed'in hayatından ilham alınarak hazırlanan serginin açılmasında emeği geçen usta öğretici ve kursiyerleri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise sergide birbirinden güzel eserlerin yer aldığını belirterek, "Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Genel Müdürlüğümüzün etkinlikleri çerçevesinde açılan sergide usta öğreticiler ile kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserleri bulunuyor. Bu serginin ana teması adalet ve sabırdır. Hem adaletin hem sabrın hem de Peygamberimize olan hürmetin en güzel bir ifadesi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sanatın diliyle değerlerimiz" temalı ebru, hat, tezhip, rölyef, çini ve ahşap yakma eserlerinden oluşan sergide 63 eser yer alıyor."

Serginin açılışına Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeynel Sözen ile davetliler katıldı.

Sergi, yarın akşam saatlerine kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Hülya Turan
