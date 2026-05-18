Amasya'da su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi
Amasya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yeşilırmak Nehri taştı, Büyükkızılca köyündeki seralar ve ekili araziler sular altında kaldı. Bölge dronla görüntülenirken, DSİ ekipleri taşkın riskine karşı set ördü.
Öte yandan, DSİ ekiplerince kent merkezinin Ataşehir mevkisinde Yeşilırmak'taki taşkın riski nedeniyle gezi yolu kenarına toprakla set örüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek