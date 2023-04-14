Amasya'da refüje çıkan tırın dorsesindeki çinko kalıpları yola savruldu
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Amasya'nın Taşova ilçesinde çinko yüklü tırın refüje çıkması sonucu dorsesinde bulunan çinko kalıpları yola saçıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde çinko yüklü tırın refüje çıkması sonucu dorsesinde bulunan çinko kalıpları yola saçıldı.
İran'dan Kocaeli'ye kalıp halinde çinko madeni götüren Ahmet Demircan'ın (23) kullandığı 76 DA 667 plakalı tır, Şahinler mevkisinde refüje çıktı.
Kazada aracın dorsesinde bulunan çinko kalıpları yola savruldu. Polis ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak savrulan malzemeleri korumaya aldı.
Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Güncel