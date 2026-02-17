Haberler

Amasya'da ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı

Amasya'da ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı
Güncelleme:
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ramazan öncesi gıda denetimlerini artırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen kontroller kapsamında kent genelinde birçok işletme mercek altına alındı.

Gıda kontrol görevlileri tarafından özellikle fırınlar, kasaplar, marketler, toplu tüketim işletmeleri ve unlu mamul üretim yerleri başta olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapılan tüm noktalarda kapsamlı incelemeler gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihleri titizlikle kontrol ediliyor. Ayrıca ürünlerin mevzuata uygunluğu incelenirken, gerekli görülen durumlarda numune alınarak laboratuvar analizleri yapılıyor.

Ramazan ayı boyunca da denetimlerin aralıksız süreceği vurgulanırken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin ramazan ayı süresince de aynı hassasiyetle artarak devam edeceğini belirterek, mevzuata aykırı durumların tespiti halinde idari yaptırımların gecikmeksizin uygulandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
