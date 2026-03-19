Amasya Valisi Bakan, bayram tedbirlerini açıkladı

Amasya Valisi Önder Bakan, Ramazan Bayramı süresince alınacak güvenlik önlemlerini açıkladı. Bayramda emniyet ve jandarma toplam 170 araç ve 1093 personelle görev yapacak.

AMASYA Valisi Önder Bakan, Ramazan bayramında alınacak güvenlik önlemlerini açıkladı. Vali Bakan, "Bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığı'mızın koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamıza bağlı 170 araç ve bin 93 personelimiz görev yapacaktır" dedi.

Amasya Ramazan Bayramı Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı Vali Önder Bakan'ın katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıya Vali Bakan'ın yanı sıra, Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da eşlik etti. Toplantıda, ramazan bayramında alınacak güvenlik önlemlerini açıklandı. Amasyalıların bayramını kutlayan Vali Bakan, "Bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığı'mızın koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamıza bağlı 170 araç ve bin 93 personel, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 77 personel, Acil Sağlık Hizmetleri'nde 28 araç ve 90 personel, AFAD ve itfaiye teşkilatlarımızda 45 araç ve 149 personel, Karayolları Şube Şefliği'nde 25 araç ve 40 personel ile görevleri başında olacaklardır. Ayrıca telekom, elektrik ve doğalgaz arızalarına karşı da sorumlu kuruluşlarca gerekli planlamalar yapılmıştır" diye konuştu.

Sürücülere de hız sınırına uymaları ve emniyet kemerlerini mutlaka takmaları konusunda uyarılarda bulanan Vali Bakan, "Unutmayın! Bir anlık ihmal, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. İhtiyaç halinde vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden devletin tüm imkanlarından hızlı bir şekilde yararlanabilirler. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için alınan tedbirlerin amacı sizlerin sevdiklerinizle birlikte huzur içinde bayram geçirmesini sağlamaktır. Ramazan Bayramı'nın Amasya'mıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bayram sensiz olmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Ameliyat olan Noa Lang'tan ilk paylaşım

Yürekleri ağızlara getiren Noa Lang bu kez sevindirdi