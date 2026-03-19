Amasya Valisi Bakan, bayram tedbirlerini açıkladı

AMASYA Valisi Önder Bakan, Ramazan bayramında alınacak güvenlik önlemlerini açıkladı. Vali Bakan, "Bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığı'mızın koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamıza bağlı 170 araç ve bin 93 personelimiz görev yapacaktır" dedi.

Amasya Ramazan Bayramı Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı Vali Önder Bakan'ın katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıya Vali Bakan'ın yanı sıra, Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da eşlik etti. Toplantıda, ramazan bayramında alınacak güvenlik önlemlerini açıklandı. Amasyalıların bayramını kutlayan Vali Bakan, "Bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığı'mızın koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamıza bağlı 170 araç ve bin 93 personel, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 77 personel, Acil Sağlık Hizmetleri'nde 28 araç ve 90 personel, AFAD ve itfaiye teşkilatlarımızda 45 araç ve 149 personel, Karayolları Şube Şefliği'nde 25 araç ve 40 personel ile görevleri başında olacaklardır. Ayrıca telekom, elektrik ve doğalgaz arızalarına karşı da sorumlu kuruluşlarca gerekli planlamalar yapılmıştır" diye konuştu.

Sürücülere de hız sınırına uymaları ve emniyet kemerlerini mutlaka takmaları konusunda uyarılarda bulanan Vali Bakan, "Unutmayın! Bir anlık ihmal, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. İhtiyaç halinde vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden devletin tüm imkanlarından hızlı bir şekilde yararlanabilirler. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için alınan tedbirlerin amacı sizlerin sevdiklerinizle birlikte huzur içinde bayram geçirmesini sağlamaktır. Ramazan Bayramı'nın Amasya'mıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bayram sensiz olmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı