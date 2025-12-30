Haberler

Amasya'da nehre düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da nehre düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir otomobilin İstasyon Köprüsü'nden düşerek Yeşilırmak Nehri'ne inmesi sonucunda 29 yaşındaki Emre G. yaşamını yitirdi, 34 yaşındaki Batuhan K. ise yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

İtfaiye ekipleri de aracın içindeki Emre G'yi (29) çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emre G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Batuhan K. tedbir amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ile Taner Çağlı için karar
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Satılık konut ilanlarında e-Devlet yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor

Ev sahipleri dikkat! e-Devlet üzerinden bunu yapmak artık zorunlu
Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Bursaspor durmuyor! Bu kez de Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldılar