Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çelik bariyerlere çarpan otomobildeki Zeynep Nur Gülsu (10) hayatını kaybetti. 2'si çocuk, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün Gümüşhacıköy Ulubel mevkisinde meydana geldi. Mehmet Kazanfer'in (42) kontrolünü yitirdiği 34 PR 6765 otomobil, çelik bariyerlere çarptı. Kazada, Zeynep Nur Gülsu hayatını kaybetti, annesi Hanım Gülsu (46) ile akrabası olan sürücü Mehmet Kazanfer, kızları Ayşenur (15) ve Aysima Kazanfer (11) yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.