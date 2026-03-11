Haberler

Amasya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Amasya-Suluova kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

AMASYA'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Amasya- Suluova kara yolunda meydana geldi. Sağ şeritte ilerleyen S.P. yönetimindeki 05 LF 479 plakalı otomobil, soğuk hava deposundan çıkıp anayola giren A.A. yönetimindeki 05 AV 996 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki G.K ve G.K yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

