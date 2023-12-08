Amasya'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Salih D. idaresindeki 05 ABD 113 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunun Hıdırlar mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki bir kişi, sağlık ekiplerince Hamamözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.