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Amasya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Amasya'da Şeyhcui Mahallesi Kurubaraj mevkisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Amasya Belediyesi itfaiyesi ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Şeyhcui Mahallesi Kurubaraj mevkisinde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı.

Yangının söndürülmesi için Amasya Belediyesi itfaiyesi ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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