Amasya'da Orman Yangını Başladı, Müdahale Devam Ediyor

AMASYA'da orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, orman, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü'nden de takviye ekip yönlendirildi. Yangına 1 helikopter, 12 arazöz ve 190 personelle müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte helikopterin müdahalesi sona erdi. Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.