Amasya'da Orman Yangını Başladı, Müdahale Devam Ediyor

Amasya'da Orman Yangını Başladı, Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Kızılkışlacık köyünde çıkan orman yangınına AFAD, itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 1 helikopter ve 190 personelle müdahale sürüyor.

AMASYA'da orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, orman, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü'nden de takviye ekip yönlendirildi. Yangına 1 helikopter, 12 arazöz ve 190 personelle müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte helikopterin müdahalesi sona erdi. Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi

Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.