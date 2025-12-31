Amasya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

Amasya'nın Hamamözü ve Gümüşhacıköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 2 ilçenin kaymakamlıklarınca karar alındı.

Hamamözü ve Gümüşhacıköy kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, eğitime bugün için ara verildiği, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Gümüşhacıköy ilçesinde devam eden yoğun yağışın ardından ilçe merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 15 santimetre, yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaştı.