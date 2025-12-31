Haberler

Amasya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

Amasya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Hamamözü ve Gümüşhacıköy ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köylerde ve taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi. Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Amasya'nın Hamamözü ve Gümüşhacıköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 2 ilçenin kaymakamlıklarınca karar alındı.

Hamamözü ve Gümüşhacıköy kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, eğitime bugün için ara verildiği, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Gümüşhacıköy ilçesinde devam eden yoğun yağışın ardından ilçe merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 15 santimetre, yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi