Amasya'da kan donduran olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü
Merzifon ilçesinde çıkan tartışma sonucunda 28 yaşındaki Murat K., annesi Saliha K.'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Saliha K'nin cesedi, otopsi için Amasya'ya gönderilirken, katil oğul gözaltına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşayan Saliha K. (60) ile oğlu Murat K. (28) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Murat K, annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDISağlık görevlilerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan Saliha K. kurtarılamadı.
Saliha K'nin cesedi, otopsi için Amasya'ya gönderildi. Gözaltına alınan Murat K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel