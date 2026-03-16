Haberler

Merzifon'da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı, İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik kuralları ve güvenliği ile ilgili eğitim etkinliği düzenledi. Eğitim sonunda öğrencilere boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadüzü ile Sarıbuğday köylerindeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrencilere, trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, servis araçlarına iniş ve biniş kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik ışıkları, trafik işaret ve levhaları gibi konularda eğitim verildi.

Eğitimin ardından jandarma ekiplerince öğrencilere boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı.

Teorik ve uygulamalı trafik eğitimlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Hülya Turan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

