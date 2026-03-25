Göynücek'te Dünya Su Günü kapsamında öğrencilere eğitim düzenlendi

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik "Su Verimliliği" eğitimi düzenlendi.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki okullarda gerçekleştirilen eğitimlerde, suyun yaşam için vazgeçilmez öneme sahip olduğu vurgulandı.

Programda, mevcut su kaynaklarının sınırlı olduğu belirtilerek suyun bilinçli ve verimli kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Eğitimlerde ayrıca basit önlemlerle su tüketiminin azaltılabileceği, küçük değişikliklerin büyük fark oluşturabileceği vurgulandı.

Yetkililer, su kaynaklarının korunmasının daha yaşanabilir bir dünya için herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.