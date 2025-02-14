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Amasya'da Öğrencilere Güvenli İnternet Eğitimi

Amasya'da Öğrencilere Güvenli İnternet Eğitimi
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Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Vali Hüseyin Poroy İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verdi. Eğitimde, kişisel bilgilerin korunması ve internetin doğru kullanımı gibi konulara değinildi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli tarafından, ilk ve ortaokul öğrencilerine güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

Vali Hüseyin Poroy İlkokulu ve Ortaokulu'nda verilen eğitimde, internetin güvenli kullanımı, kişisel bilgilerin korunması ve teknoloji bağımlılığının zararları hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı.

Eğitimde öğrencilerin teknoloji kullanımının olumsuz etkilerinden nasıl korunabilecekleri, internetin doğru ve sağlıklı şekilde nasıl kullanılacağına dair öneriler sunuldu.

Sunumda ayrıca, sosyal medya kullanımının riskleri, aşırı ekran süresinin zararları ve dijital dünyada dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde de duruldu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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