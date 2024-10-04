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Amasya'da Öğrenciler Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

Amasya'da Öğrenciler Hayvan Barınağını Ziyaret Etti
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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Amasya'daki anaokulu ve ilkokul öğrencileri, hayvan barınağını ziyaret ederek hayvanlara olan sevgilerini gösterdi. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Amasya'da anaokulu ve ilkokul öğrencileri, hayvan barınağını ziyaret etti.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında anaokul ve ilkokul öğrencileri, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek hayvanları besledi.

Çocuklara hayvan barınağında eşlik eden Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için gayret gösterdiklerini belirterek, "Patili dostlar sayfamızdan da barınağımızdaki hayvanlarımızı sahiplenebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Onlar bizim can yoldaşlarımız. Hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Gençlerimiz, çocuklarımız da bu bilinçle barınağımızı ziyaret etti." dedi.

Barınaklarının 250 kapasitesi bulunduğunu anlatan Sevindi, "Bu kapasiteye ulaşmış durumdayız. Veteriner işlerindeki arkadaşlarımız büyük gayretle çalışmaya devam ediyor. O yüzden vatandaşlarımızı sahiplenme noktasında tekrar uyarmak istiyoruz. Can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

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