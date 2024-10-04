Amasya'da Öğrenciler Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Hayvan Sevgisi Öğreniyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde anaokulu ile ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Merkezde öğrencileri karşılayan Belediye Başkanı Rifat Uzun, öğrencilere hayvan sevgisi ve sahiplenme konularında tavsiyede bulundu.

Uzun, 2017 yılında Kerimoğlu köyü mevkisinde yaklaşık 5 bin metrekare alanda hizmete açılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ilave edilen doğal gezi alanıyla 13 bin metrekare alana çıkarıldığını söyledi.

Bugüne kadar yüzlerce sahipsiz hayvanın tedavi, bakım ve beslenmesinin yapılarak misafir edildikten sonra tekrar doğal ortamlarına salındığını belirten Uzun, "Çocuklarımızın doğal yaşam ile iç içe büyümesini sağlamanın en iyi yolu, hayvan sevgisi aşılamaktır. Bu, çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynar. Bu sevgi sayesinde empati yeteneği gelişirken, sorumluluk bilinci de gelişir. Çocukların küçük yaştan itibaren hayvan sevgisini tanıması ve hayvanlarla tanışması, çocukların hayvan ve doğayı sevmesi için oldukça önemlidir." dedi.