Amasya'da Motosikletli Sürücü Trafik Kurallarını İhlal Etti

Güncelleme:
Sosyal medyada tehlikeli hareketlerini paylaşan motosiklet sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı. 'Yemişim kurallarınızı' diyerek görüntülerini paylaşan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ceza aldı.

AMASYA'da trafikte tehlikeli hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medyada 'Yemişim kurallarınızı' diyerek paylaşan motosiklet sürücüsü jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Amasya-Samsun kara yolunun çevre yolu mevkisinde Buhari K.'nin motosikletiyle hız limitlerine uymadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde akrobasi hareketleri yaptığı anları, sosyal medya hesabından 'Yemişim kurallarınızı' açıklamasıyla paylaştığını belirledi. Ekipler, Buhari K.'yi 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Ayrıca Burhan K.'ye, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uyguladı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
