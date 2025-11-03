Amasya'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

AMASYA'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarpmamak için ani fren yapan motosiklet devrildi. Kazada sürücü İsmail T. (31) yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İsmail T. yönetimindeki 05 AEC 143 plakalı motosiklet, seyir halindeyken yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen bir kişiyi fark edince ani fren yaptı. Ancak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.